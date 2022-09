information fournie par France 24 • 23/09/2022 à 09:25

La mort d'une femme de 22 ans pour port du voile "non conforme" provoque une flambée de colère en Iran. Dix-sept morts dans les manifestations et le pouvoir qui vacille face à l'exaspération d'une partie de la population... Jusqu'à quel point ? On va plus loin avec Hamdam Mostafavi et gauthier Rybinski.