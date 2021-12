Investissez responsable avec le fonds Algo Sustainable Leaders de ODDO BHF AM

information fournie par Boursorama • 01/12/2021 à 17:04

Créé en 2002, le fonds ODDO BHF AM Algo Sustainable Leaders, labellisé ISR et FNG (équivalent allemand de l'ISR) permet aux investisseurs de s'exposer à l'indice STOXX Europe Sustainability (ex-AGTAFA). Ce fonds est composé de sociétés de 17 pays européens à l'exclusion des entreprises évoluant dans des secteurs controversés (alcool, jeux d'argent, tabac, armements...)

La sélection des titres se fonde sur un modèle de suivi de tendances et tient compte des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Quelle est la méthode de sélection des titres d'Oddo BHF AM pour proposer aux investisseurs un portefeuille dit responsable ? Comment concilier performance et critères extra-financiers ? Eléments de réponse avec Philippe Vantrimpont, spécialiste produits actions chez ODDO BHF AM.