Interdiction des réseaux sociaux aux mineurs : les plateformes dans le viseur de l'Union européenne

information fournie par France 24 13/02/2026 à 18:05

Beaucoup de spécialistes alertent sur les risques des réseaux sociaux pour la santé mentale des jeunes : troubles de l'attention, stress et anxiété, exposition au harcèlement et à des images pédopornographiques. Face à ce fléau, plusieurs pays membres de l'Union européenne (UE) réfléchissent à leur interdiction pure et simple pour les mineurs. En France, les députés ont voté cette mesure radicale pour les moins de 15 ans. Mais pour réguler ces plateformes, souvent américaines, la responsabilité revient à la Commission européenne qui dispose d'outils puissants. Deux directives européennes, sur les services et les marchés numériques, intitulées DSA et DMA, sont censées lutter contre les contenus violents, la désinformation et protéger les plus jeunes.

