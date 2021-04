Intelligence artificielle : le retard européen

France 24 • 07/04/2021 à 12:23

Face à l'intelligence artificielle, l'humanité est confrontée à un choix cornélien : embrasser ou contester une révolution digitale qui, certes, améliore notre vie quotidienne et notre santé, mais menace nos emplois et nos libertés. Cette révolution digitale qui s'impose aux grandes puissances pourrait-elle être la voie d'une émancipation individuelle ? Éléments de réponse avec Pascal Boniface, fondateur de l'Institut de relations internationales et stratégiques (IRIS), et auteur d'un ouvrage sur le sujet : "Géopolitique de l'intelligence artificielle" (éd. Eyrolles).