Intelligence artificielle et armement : la stratégie française

information fournie par France 24 • 07/07/2025 à 11:43

Sur les champs de bataille, l'intelligence artificielle est un "game changer", une révolution. Avec des algorithmes qui permettent de démultiplier les capacités d'analyse et de ciblage, l'IA de défense est parfois comparée, dans les milieux militaires, à l'invention de la bombe atomique. Alors que des grandes puissances comme les États-Unis, la Chine et la Russie sont lancées dans la course aux "armements intelligents", la France ne veut pas être en reste. Deux milliards d'euros doivent être investis d'ici 2030. En exclusivité, notre reporter suivi les forces armées dans leur apprentissage de ces technologies, filmer auprès des ingénieurs de l'État qui les développent et des hauts fonctionnaires qui réfléchissent à leur encadrement. Reportage d'Elena Volochine.