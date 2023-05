information fournie par France 24 • 10/05/2023 à 17:57

Plusieurs jours après les inondations dans l'Est de la République démocratique du Congo, les secouristes continuent à chercher des survivants. Le bilan humain s'élève à plus de 400 morts et des milliers de personnes sont toujours portées disparus. A Kalehe, l'une des zones les plus sinistrées, la situation est particulièrement chaotique.