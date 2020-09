Inondations au Sahel : Plus de 200 morts et 1 million de déplacés

France 24 • 11/09/2020 à 23:16

Les inondations au Sahel, provoquées par des pluies diluviennes, ont déjà fait plus de 200 morts et affectées plus d'un million de personnes du Sénégal au Soudan. La proposition surprise de la junte au pouvoir au Mali. Alors que la pression internationale s'intensifie pour un retour des civils au pouvoir, ils proposent une transition militaire de 2 ans. La fabuleuse histoire de "Las Maravillas de Mali", le premier groupe de musique afro-cubaine. Dix jeunes étudiants maliens partis à Cuba dans les années 60. Richard Minier réalisateur de "Africa Mia" et Boncana Maïga, l'unique survivant du groupe, sont nos invités.