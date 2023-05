Influenceurs : une loi pour lutter contre les dérives sur les réseaux sociaux

information fournie par France 24 • 16/05/2023 à 09:56

Le métier d'influenceur est l'un de ceux qui fait désormais le plus rêver. En France, ils seraient 150 000 à tirer profit de leur notoriété sur les réseaux sociaux. La plupart n'en vivent pas mais une poignée d'entre eux, souvent issue de la télé-réalité, réalise un business juteux qui flirte parfois avec l'illégalité. Une loi a été adoptée en première lecture par l'Assemblée nationale et le Sénat pour lutter contre les dérives et encadrer le marché français qui pèse plusieurs millions d'euros.