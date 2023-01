Influenceur : l'ami qui vous vend du bien

information fournie par France 24 • 10/01/2023 à 15:25

Ils donnent leurs petites astuces, leurs recettes personnelles pour cuisiner, leurs conseils pour soigner son animal de compagnie, placer ses économies ou choisir un spectacle. Mais leurs conseils sont-ils vraiment gratuits ? Les influenceurs peuplent de plus en plus notre quotidien sur les réseaux sociaux comme Youtube, Instagram, TikTok et Facebook. Résultat, le marché mondial de l'influence explose et pèse plus de 16 milliards d'euros en 2022. Les influenceurs sont-ils des professionnels ? Gagnent-ils beaucoup d’argent ? Sont-ils des agents ou des concurrents des agences de publicité ?