Des manifestants déclenchent des incendies lors de violents affrontements avec les policiers à Jakarta, en Indonésie, après la mort d'un chauffeur de taxi-moto, écrasé par un véhicule des forces de l'ordre dont sept agents ont été arrêtés. IMAGES
Indonésie: incendies en marge de manifestations après la mort d'un taxi
