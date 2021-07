France 24 • 09/07/2021 à 10:56

Le Soudan du Sud fête sans joie le 9 juillet sa première décennie d'existence, marquée par une sanglante guerre civile qui a plongé le plus jeune pays du monde dans un cycle de violences et une grave crise humanitaire. La chroniqueuse France 24, Armelle Charrier, décrypte les conséquences de l'indépendance une décennie plus tard.