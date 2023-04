Indépendance alimentaire : la Martinique veut favoriser les productions locales

information fournie par France 24 • 07/04/2023 à 14:57

La Martinique est à la fois un grand producteur agricole et un importateur important de denrées alimentaires. Une dépendance dont les consommateurs font les frais dans les magasins, la majorité des produits étant vendus à des prix plus élevés qu'en Métropole. Les initiatives se multiplient depuis quelques années pour retrouver davantage d'autonomie alimentaire et diversifier les cultures. Le cacao a ainsi fait son retour sur l'île et l'agriculture maraîchère a été relancée.