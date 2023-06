Inde : les forçats de la canne à sucre, esclaves d’une méga-industrie

information fournie par France 24 • 29/06/2023 à 14:22

L’Inde est récemment devenue le premier producteur mondial de sucre devant le Brésil, avec plus de 30 millions de tonnes produits en 2022. Mais à quel prix ? De septembre à mars, ce sont plus d'1,4 million de saisonniers qui travaillent dans les champs de canne à sucre. Des familles entières se déplacent dans différents États de l'Inde. Ces travailleurs sont payés entre 300 et 400 euros pour 6 mois de travail, avec un seul jour de congé par mois. Un véritable travail de forçat.