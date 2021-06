Inde : la pandémie de Covid-19 laisse derrière elle des centaines d'enfants orphelins

France 24 • 01/06/2021 à 15:21

En Inde, la courbe des contaminations du Covid-19 est en baisse, mais la deuxième vague a été particulièrement meurtrière et plusieurs milliers de victimes personnes décèdent chaque jour à de cette maladie. Beaucoup d'entre elles sont jeunes et laissent derrière eux des enfants. Selon les chiffres officiels, 600 d'entre eux se retrouvent orphelins. Ils sont 600 officiellement. Un chiffre sous-évalué. Reportage de Diya Gupta et Thomas Denis.