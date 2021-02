Inceste en France : 96% des agresseurs sont des hommes, 80% des victimes des filles

France 24 • 05/02/2021 à 15:25

La France ouvre enfin les yeux sur l'inceste et l'ampleur de ce phénomène, trop longtemps tu et toléré. Selon une enquête Ipsos réalisée en novembre dernier, 10% de la population en a été victime, dont 80% de filles. Les agresseurs, eux, sont à 96% des hommes. Le tabou a été brisé après la publication de l'ouvrage de Camille Kouchner, "La familia grande" (éd. Seuil). Il y est question du comportement incestueux d'Olivier Duhamel, personnalité respectée du monde académique et politique.