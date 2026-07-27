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Incendies : Macron préside une cellule interministérielle de crise

information fournie par AFP Video 27/07/2026 à 11:48

Le président français Emmanuel Macron préside une cellule interministérielle de crise au ministère de l'Intérieur consacrée aux incendies, avant d'autres réunions sur les secteurs économiques touchés.

Emmanuel Macron
Environnement
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1 commentaire

  • 12:25

    Et lundi, réception à l'Elysée avec les ministres et leur femme. En 2025, le roi Macron a organisé 172 réceptions dans son palais pour plusieurs millions d'euros. Pas belle la vie Parisienne ?

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