Le président français Emmanuel Macron préside une cellule interministérielle de crise au ministère de l'Intérieur consacrée aux incendies, avant d'autres réunions sur les secteurs économiques touchés.
Incendies : Macron préside une cellule interministérielle de crise
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