Incendies en Grèce : habitants et touristes évacués en masse

information fournie par France 24 • 18/07/2023 à 16:49

Les pompiers grecs connaissent mardi une deuxième "journée difficile" dans la lutte contre plusieurs incendies de forêt près d'Athènes malgré une amélioration dans des zones balnéaires menacées, proches de la capitale. Le plus violent de ces sinistres se situe dans la forêt de Dervenohoria à 50 km au nord de la capitale où opèrent 140 pompiers épaulés de six bombardiers d'eau et d'un hélicoptère. La France a annoncé l'envoi mardi de deux avions de lutte contre les incendies et, d'après Athènes, deux appareils italiens doivent suivre.