Incendies en France : "on va vers le risque de très grands feux"

information fournie par France 24 • 22/07/2022 à 13:35

En un peu plus d’une semaine, ce sont près de 20.000 hectares qui sont partis en fumée soit « l’équivalent de Paris intramuros et au-delà ». Ces incendies sont-ils la conséquence du changement climatique ? Si oui, quels sont les moyens pour préserver notre territoire de ces grands feux ? Michel Vennetier, ingénieur forestier, chercheur à l’IRSTEA, invité de France 24 nous explique : « il faut anticiper, il ne faut pas attendre, c’est maintenant qu’il faut mettre en place des politiques de formation, de prévention et d’anticipation » et souligne que « c’est un travail de longue haleine ». Explications.