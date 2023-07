information fournie par France 24 • 25/07/2023 à 12:29

Habitations et magasins ravagés par une tornade de feu: les pompiers étaient toujours à pied d'œuvre mardi pour venir à bout de violents incendies qui ont frappé le nord et l'est de l'Algérie et causé au moins 34 morts depuis dimanche.