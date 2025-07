Incendies à Los Angeles : six mois après, les sinistrés toujours face au traumatisme

information fournie par France 24 • 09/07/2025 à 13:52

Cette semaine marque les six mois des incendies meurtriers ont ravagé plusieurs quartiers de Los Angeles, la pire catastrophe de l’histoire de la ville. Le feu a détruit plus de 16 000 maisons et commerces. Depuis, les progrès réalisés sont impressionnants, mais de nombreux obstacles subsistent sur le chemin de la reconstruction, en plus du traumatisme qui continue de marquer des milliers de résidents déplacés. Reportage de Pierrick Leurent.