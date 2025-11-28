La Guinée Bissau a désormais un Premier ministre de transition. Ilidio Vieira Té a été nommé ce vendredi, deux jours après le coup d’Etat qui a démis Umuru Sissoko Embalo et porté à la tête du pays le Général Horta N’Tam. L’ex-président lui a atterri à Dakar jeudi soir. A Bissau, la vie reprend lentement son cours ce vendredi, alors que les militaires au pouvoir ont levé les mesures de restrictions prises au moment du putsch.
Ilidio Vieira Té nommé premier ministre, la vie reprend son cours à Bissau
