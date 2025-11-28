 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Ilidio Vieira Té nommé premier ministre, la vie reprend son cours à Bissau

information fournie par France 24 28/11/2025 à 23:19

La Guinée Bissau a désormais un Premier ministre de transition. Ilidio Vieira Té a été nommé ce vendredi, deux jours après le coup d’Etat qui a démis Umuru Sissoko Embalo et porté à la tête du pays le Général Horta N’Tam. L’ex-président lui a atterri à Dakar jeudi soir. A Bissau, la vie reprend lentement son cours ce vendredi, alors que les militaires au pouvoir ont levé les mesures de restrictions prises au moment du putsch.

Vidéos les + vues

1

A Hong Kong, 94 morts et un grand nombre de disparus dans le pire incendie depuis des décennies

information fournie par AFP 28 nov.
2
2

Le pape Léon XIV arrive à Istanbul

information fournie par AFP Video 27 nov.
5
3

Coup d'Etat en Guinée-Bissau: ce que l'on sait

information fournie par AFP Video 27 nov.
4

Putsch en Guinée-Bissau: le président démis réfugié au Sénégal, un général le remplace

information fournie par AFP 28 nov.
2
5

Yuka, Open Food Facts et l’empowerment alimentaire : une nouvelle boussole pour les consommateurs

information fournie par France 24 28 nov.
6

Incendie de Hong Kong: le bilan monte à au moins 128 morts

information fournie par AFP Video 28 nov.
7

Paris: des images anti-Black Friday projetées près du BHV

information fournie par AFP Video 28 nov.
8

Thaïlande: onze éléphants roses défilent en hommage à la défunte reine mère

information fournie par AFP Video 28 nov.
1

L'Ile-de-France et une partie du Massif central en vigilance neige-verglas

information fournie par AFP 22 nov.
2

A Paris, une manifestation contre les violences faites aux femmes

information fournie par AFP Video 22 nov.
3

Avec ses drones de nuit, la SNCF se muscle face aux vols de cuivre et de métaux

information fournie par AFP Video 22 nov.
4

Une solution de dons dématérialisés aux sans-abris lancée à Lille

information fournie par AFP Video 23 nov.
5

Des Brésiliens célèbrent la détention de l'ex-président Jair Bolsonaro

information fournie par AFP Video 23 nov.
6

La neige commence à fondre à Paris, près de la butte Montmartre

information fournie par AFP Video 23 nov.
7

Neige à Paris: de la luge à Montmartre et des bonhommes de neige

information fournie par AFP Video 23 nov.
8

Episode hivernal: fin de la vigilance orange sur l'ensemble du territoire

information fournie par AFP 23 nov.
1

La bulle IA sur le point d’éclater ?

information fournie par Ecorama 19 nov.
2

Avec ses drones de nuit, la SNCF se muscle face aux vols de cuivre et de métaux

information fournie par AFP Video 22 nov.
3

Top 5 IA du 20/11/2025

information fournie par Libertify 21 nov.
4

La hausse de la taxe foncière pour 2026 bientôt annulée ?

information fournie par Ecorama 24 nov.
2
5

Raphaël Gorgé (PDG d’Exail Technologies) : "Nous sommes plutôt moins valorisés que nos pairs dans le domaine de la Défense !"

information fournie par Ecorama 20 nov.
4
6

Cyberattaques, bad buzz, tensions sociales : comment l’IA transforme la gestion de crise

information fournie par Ecorama 21 nov.
7

Cryptomonnaies : les stablecoins menacent-elles la stabilité financière ?

information fournie par Ecorama 25 nov.
1
8

TVA, retraites, prestations sociales : ces mesures chocs pour stabiliser la dette publique

information fournie par Ecorama 27 nov.
4

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank