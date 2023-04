"Il y a une convergence entre Orban et le Pape" contre la "colonisation idéologique" occidentale

information fournie par France 24 • 29/04/2023 à 15:18

Le pape François, arrivé vendredi en Hongrie pour une visite de trois jours, a appelé à "retrouver l'âme européenne" face à "l'infantilisme belliqueux" sur fond de montée des nationalismes et de guerre en Ukraine. Dans les rues de la capitale, placée sous haute sécurité, le jésuite argentin, 86 ans, a été accueilli par des habitants agitant des drapeaux de la Hongrie et du Vatican. Pour une analyse plus approfondie, FRANCE 24 reçoit François Mabille, Chercheur associé à l’IRIS, il y dirige l’Observatoire géopolitique du religieux. Il est également professeur (HDR) de sciences politiques (relations internationales), spécialiste des acteurs religieux dans les relations internationales et notamment de la diplomatie pontificale.