Il était une fois... Black M

France 24 • 22/11/2019 à 15:31

Rendez-vous avec l'un des rappeurs les plus populaires du monde francophone : Black M. Avec plus d'1,3 million d'albums vendus et 300 Zénith en solo, Alpha Diallo n'a plus rien à prouver. Dans cet épisode de Légendes urbaines, Black M se livre à cœur ouvert. Il revient sur l'annulation de son concert à Verdun, sur ses engagements humanitaires, nous fait part de ses doutes et de ses nouveaux projets. C'est la réalisatrice Leyla Sy qui joue le jeu de la question mystère. Et cerise sur le gâteau, Black.M "part en live" avec le titre Léa!