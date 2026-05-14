Lors d'un entretien accordé à France 24 en marge du sommet "Africa Forward", Azali Assoumani, président de l'Union des Comores, estime qu'il est "légitime" que la Russie ouvre une ambassade aux Comores. Il garde, par ailleurs, l'espoir d'une résolution du contentieux entre les Comores et la France à propos de Mayotte.
"Il est légitime que la Russie ouvre une ambassade aux Comores", dit le président Assoumani
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