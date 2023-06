"House of Cards" en macronie : Les coulisses du pouvoir

information fournie par France 24 • 22/06/2023 à 18:52

Roselyne Febvre reçoit Bruno Jeudy, éditorialiste politique et Sophie des Déserts, grand reporter à Libération et auteure de "Croquis de pouvoir" (Ed. du Rocher). Dans cette émission, Roselyne Febvre et ses invités parleront de la censure au sein des médias et les coulisses de la macronie avec les personnages qui la compose comme Brigitte Macron, Alexis Kohler ou encore Mimi Marchand.

Une émission en partenariat avec Slate.fr et son fondateur Jean-Marie Colombani.