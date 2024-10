information fournie par France 24 • 28/10/2024 à 15:41

Saviez-vous que l’immense majorité des fleurs que vous achetez arrivent du bout du monde ? Qu’elles regorgent de produits chimiques pour durer plus longtemps ? Et que leur production et leur acheminement entraînent l’émission de tonnes de CO2 ? La fleur coupée en mode durable c’est possible, à condition de produire local et de saison. Mais est-ce un modèle viable ?