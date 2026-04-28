Une cérémonie d'hommage national au sergent Anicet Girardin, décédé des suites de ses blessures après une embuscade dans le sud du Liban, a eu lieu mardi dans son régiment de Suippes (Marne), en présence de la ministre des Armées Catherine Vautrin et du général d'armée Pierre Schill, chef d'état-major de l'armée de Terre.
Hommage national au sergent Anicet Girardin, décédé après une embuscade au Liban
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