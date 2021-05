France 24 • 10/05/2021 à 15:38

Emmanuel Macron présidera, ce lundi 10 mai, une cérémonie à l'occasion de la Journée nationale des mémoires de la traite, de l'esclavage et de leurs abolitions. Cette année, cette date revêt une dimension encore plus symbolique car elle coïncide avec l'adoption, il y a 20 ans, de la Loi Taubira reconnaissant l'esclavage et le traite comme crimes contre l'humanité.