Haut-Karabakh : 200 jours de blocus, quatre soldats arméniens tués par des tirs azerbaïdjanais

information fournie par France 24 • 28/06/2023 à 11:49

Quatre soldats arméniens ont été tués mercredi par des tirs azerbaïdjanais dans le Nagorny-Karabakh, selon les autorités de cette région séparatiste disputée par l'Arménie et l'Azerbaïdjan, au moment où Bakou et Erevan cherchent à trouver un règlement du conflit sous les auspices des Etats-Unis. Aujourd'hui, c'est une journée très particulière pour les 120 000 arméniens du Haut Karabagh. Cela fait 200 jours précisément qu'ils endurent ce blocus du couloir de Lachine mis en place par l'Azerbaidjan. Notre chroniqueuse internationale Armelle Charrier nous en dit plus sur la situation sur place qui s'est durcit pour la population.