Guerre Israël-Hamas : "il faut un changement de direction"

information fournie par France 24 • 26/01/2024 à 12:08

Khan Younès, principale ville du sud de la bande de Gaza continue d’être pilonnée par d’intenses combats. Des tirs de chars contre un refuge de l’Onu pour des refugiés palestiniens ont causé la mort de 13 personnes. La population civile est aux abois. Comment arrêter cette hémorragie de sang ? Pour Denis Charbit, professeur de science politique à l’Open University d’Israël, auteur du livre « Israël et ses paradoxes ; idées reçues sur un pays qui attise les passions », (Ed Le Cavalier Bleu), invité de France 24, "il faut un changement de direction en Israël, il faut un changement de direction côté palestinien, et à ce moment-là tout sera possible". Explications.