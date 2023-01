Guerre en Ukraine : visite secrète du directeur de la CIA William Burns à Kiev

information fournie par France 24 • 20/01/2023 à 12:50

À la une de la presse ce vendredi 20 janvier : des révélations dans le Washington Post, le directeur de la CIA William Burns a fait une visite secrète à Kiev la semaine dernière, pour parler en personne avec Volodymyr Zelensky des futures manœuvres militaires de la Russie et de l'aide américaine ; une réunion "cruciale" vendredi, en Allemagne, sur la guerre en Ukraine ; et plus d'un million de personnes ont manifesté jeudi contre la réforme des retraites.