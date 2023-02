information fournie par France 24 • 24/02/2023 à 16:32

Un an après le début de l'offensive russe en Ukraine, le 24 février 2022, la guerre a fait des milliers de morts et de blessés, militaires et civils, et poussé des centaines de milliers de personnes à fuir leur foyer. Un coût humain terrible, et des conséquences économiques mondiales : le conflit a impacté aussi bien la Russie que les pays occidentaux qui la sanctionnent, mais aussi les pays émergents.