information fournie par France 24 • 27/01/2023 à 11:35

Les frappes russes sur l'Ukraine ont fait hier au moins 11 morts au lendemain de l'annonce par Washington et Berlin de l'envoi de chars lourds. Pour le Kremlin, cet envoi est perçu comme "un engagement direct des Occidentaux dans la guerre". Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a appelé à fournir ces blindés le plus vite possible. Reportage dans le Donbass avec les tankistes à bord de chars datant de l'ère soviétique.