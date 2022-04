Guerre en Ukraine : la situation humanitaire est encore sous contrôle à Lviv

information fournie par France 24 • 08/04/2022 à 11:26

La grande ville ukrainienne de Lviv, à 70 kilomètres de la frontière polonaise, est la plaque tournante de la fuite des populations vers l'Europe, alors qu'une attaque de grande ampleur se prépare dans l'est de l'Ukraine, et que le gouvernement a appelé les civils à fuir. Selon Sylvain Rousseau, envoyé spécial de France 24 sur place, la situation humanitaire est sous contrôle à Lviv, et la ville se prépare à une arrivée massive de réfugiés. Sur le terrain, le soutien de l'Union Européenne se traduisant par l'arrivée imminente de la présidente de la Commission Européenne à Kiev a peu d'impact sur les ukrainiens, qui demandent plutôt des mesures concrètes pour les aider à fuir, ou à se défendre contre la Russie.