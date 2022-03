Guerre en Ukraine : la Russie a-t-elle demandé l'aide militaire de la Chine ?

information fournie par France 24 • 14/03/2022 à 16:08

La Russie a demandé l'aide économique et militaire de la Chine pour mener la guerre en Ukraine et contourner les sanctions occidentales, a affirmé le New York Times, dans un article dénoncé lundi par Pékin. Pékin a réagi avec colère à ces informations, sans toutefois les démentir spécifiquement."Ces derniers temps, les Etats-Unis propagent constamment des fausses nouvelles à l'encontre de la Chine", s'est borné à déclarer devant la presse un porte-parole de la diplomatie chinoise, Zhao Lijian.