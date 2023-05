information fournie par France 24 • 16/05/2023 à 11:04

La bataille pour Bakhmout, dans le Donbass, est la plus sanglante et la plus longue depuis le début de l'invasion russe le 24 février 2022. L'Ukraine a affirmé dimanche avoir repris "plus de 10 positions" russes dans la banlieue de Bakhmout (est), l'épicentre des combats depuis plusieurs mois et le théâtre ces derniers jours d'une avancée ukrainienne sur les flancs des défenses russes.