Guerre en Ukraine : "il y a un très fort effort de coordination transatlantique"

information fournie par France 24 • 01/12/2022 à 11:33

De nouvelles frappes russes se sont abattues sur les infrastructures ukrainiennes privant le pays d’eau et d’électricité. Devant ces combats qui perdurent, et à l’approche d’un hiver rigoureux, l’Ukraine a demandé aux pays membres de l’OTAN d’accélérer l’envoi des aides. Selon Marie Jourdain, chercheuse invitée à l’Atlantic Council (Europe Center), invitée de France 24, "il y a une volonté vraiment pour les Ukrainiens de continuer à mener ce combat, et les Européens, comme les Américains soutiennent les Ukrainiens dans cette perspective, tout en se préparant à des perspectives de sorties du conflit". Décryptage.