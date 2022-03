Guerre en Ukraine : 5 000 morts à Marioupol, près de 100 000 civils encore pris au piège

information fournie par France 24 • 29/03/2022 à 10:44

En plus d'un mois de guerre en Ukraine, la ville de Marioupol a été bombardée sans relâche par l'armée russe. Les survivants ont fui la ville, et racontent l''enfer qu'ils y ont vécu, notamment lors du bombardement du grand théâtre, le 16 mars dernier. Plus de 100 000 civils seraient encore bloqués à Marioupol, alors que les autorités russes et ukrainiennes s'accusent mutuellement de saboter la mise en place de couloirs d'évacuation.