Hausse des prix des carburants et annulation de vols : les conséquences de la guerre au Moyen-Orient vont peser sur les vacances d'été des Français, avec moins de départs et moins de dépenses, révèle une étude de l'Alliance France Tourisme.
Guerre au Moyen-Orient: les Français comptent moins partir cet été et moins dépenser (étude)
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