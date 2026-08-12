Un important incendie fait rage non loin de Porto Germeno, une station balnéaire grecque très fréquentée située à quelque 70 kilomètres d'Athènes. Plus de 300 pompiers ont été mobilisés alors que la Grèce, relativement épargnée par les grands incendies en début d'été contrairement à la France et l'Espagne, est en alerte maximum dans de nombreuses régions. IMAGES
Grèce: une station balnéaire proche d'Athènes menacée par un violent incendie
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro