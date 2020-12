Gestion du Covid en France : peut mieux faire ?

France 24 • 03/12/2020 à 20:43

La commission d'enquête parlementaire menée par des députés Les Républicains pointe une "sous-estimation du risque" ou encore un "pilotage défaillant de la crise" sanitaire. Une gestion jugée "chaotique" et révélatrice des "failles structurelles" face à la pandémie de Covid. Le rapport doit être officiellement rendu public le 7 décembre, le temps de recueillir les observations des groupes politiques. Face à la pandémie de Covid, le monde entier a été frappé par la soudaineté de la crise. La France a-t-elle vraiment fait plus mal que les autres et notamment que ses voisins ?