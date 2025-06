information fournie par France 24 • 24/06/2025 à 11:34

Gérer les millions, voire les milliards de données d’une entreprise : une question de concurrence et même de souveraineté. Avec l’intelligence artificielle, l’entreprise peut accroître sa compétitivité grâce à un traitement plus rapide et plus qualitatif de ses données. Pour décrypter les enjeux de ces technologies, nous reçevons Etienne Bernard, co-fondateur et PDG de NuMind, une jeune entreprise spécialisée dans les logiciels d’intelligence artificielle.