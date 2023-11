information fournie par France 24 • 14/11/2023 à 10:57

L'armée israélienne encercle l'hôpital al-Chifa. Elle soupçonne le Hamas d'y avoir installé son centre de commandement dans les souterrains. On va plus loin avec Alban Mikoczy, Bruno Daroux et Claire Duhamel à Jérusalem.