information fournie par France 24 • 07/05/2024 à 11:06

L'armée israélienne a annoncé mardi 7 mai avoir pris le contrôle de la partie palestinienne du point de passage de Rafah entre la bande de Gaza et l'Egypte et que des troupes au sol avaient entamé une "opération ciblée de contreterrorisme" dans l'est de Rafah. Le décryptage du journaliste Bilal Tarabey.