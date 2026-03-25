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Gaz : vers un partenariat d'exception entre l'Algérie et l'Italie ?

information fournie par France 24 25/03/2026 à 22:45

En Algérie, cette visite de la présidente du conseil italien Georgia Méloni était à Alger ce mercredi et sans surprise dans ce contexte énergétique tendue depuis le déclenchement de la guerre contre l'Iran et les frappes sur les pays du Golf. La cheffe du gouvernement italiens ne cache pas son intérêt pour le gaz algérien. Pour en parler nous sommes avec Hasni Abidi, directeur du Centre d'Etudes et de Recherche sur le Monde Arabe et Méditerranéen.

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