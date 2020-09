Gaïdz Minassian : "Il est très difficile de mener une guerre jusqu'à la victoire"

France 24 • 17/09/2020 à 10:19

"Peut-on encore gagner une guerre ?", tel est le sous-titre du livre du journaliste et chercheur Gaïdz Minassian, "Les sentiers de la victoire" (Ed. Passés composés). Une analyse des conflits de l'antiquité à nos jours. S'ils sont parfois les mêmes, d'autres fois, ils diffèrent complètement. Leurs protagonistes, leurs motivations évoluent selon les époques et les lieux, mais avec le même but : remporter la victoire. Cette victoire est-elle encore possible dans des conflits comme ceux qui touchent le Yémen, le Sahel, l'Afghanistan, la Libye, la Syrie ou encore l'Irak ?