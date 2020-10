France 24 • 07/10/2020 à 13:19

Entre l'explosion de Beyrouth, la crise économique et la crise politique, de nombreux Libanais n'ont plus d'espoir. Leurs seul option pour vivre et survivre est de quitter le pays. Chypre est devenue une destination prisée par cette jeunesse désœuvrée. Au cours des deux derniers mois, au moins 21 bateaux ont quitté le Liban pour l'île voisine, selon un bilan du HCR. Reportage de nos correspondants Linda Tamim et Zeina Antonios.