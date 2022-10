information fournie par France 24 • 21/10/2022 à 12:07

Rendez-vous avec le chanteur rappeur Franglish. Connu et reconnu pour ses nombreux hits et collaborations, il revient sur sa course de fond dans l’industrie de la musique et ses multiples victoires au compteur : un single platine, deux singles diamant, trois singles or, un album platine et un album or. De passage dans le studio de "Légendes urbaines" afin de nous parler de son nouvel album, "Glish".