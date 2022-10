information fournie par France 24 • 05/10/2022 à 13:19

L'ancien président de la République François Hollande est l'invité de "Mardi politique". Frédéric Rivière et Roselyne Febvre reviennent avec lui sur la sortie de son nouveau livre "Bouleversements" ainsi que sur les mutations géopolitiques en cours en Russie et en Ukraine, au Burkina Faso et au Mali.