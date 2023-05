France : un 1er mai annoncé comme "historique" et "festif" contre la réforme des retraites

information fournie par France 24 • 01/05/2023 à 15:10

Jusqu'à 1,5 million de manifestants attendus par les syndicats dans toute la France pour un 1er mai "historique" et "festif": l'intersyndicale entend montrer lundi qu'elle n'abandonne pas le combat contre la réforme des retraites, même si les stratégies pourraient rapidement diverger sur la suite du mouvement. Les précisions de Julie Dungelhoeef, journaliste France 24 et Arnaud Mercier, professeur sciences de l'information et communication.